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供樓扣稅點樣慳到盡（下）｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2026-05-25 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-25 HKT

上回筆者講解了如何透過「居所貸款利息」扣稅節省利息，今回將繼續說明其他相關的注意事項。

樓花利息支出不可扣稅

近年愈來愈多市民購買一手樓花，因政府早年放寬了樓花按揭成數上限，加上發展商通常會向「即供」付款的買家提供更多折扣，令更多樓花買家選擇「即供」付款方式。然而，此方法指的是買家在物業尚未落成時便開始供款，而「居所貸款利息」的扣稅指引明確規定「物業必須已作居住用途」，但樓花仍在興建中，業主尚未入住，因此業主入住前所支付的按揭貸款利息不可用作扣稅。

加按利息支出不可扣稅

已供滿樓的業主可能會將物業再次向銀行加按，以套現資金用於周轉或其他投資用途。但這筆加按貸款並非用於購買現有住宅，因此相關的利息支出不可用於「居所貸款利息」扣稅。

分權共有扣稅額需按比例計

若物業為聯權共有或分權共有（即多於一個擁有人），每位共有人的「居所貸款利息」扣稅額將根據指定方式計算。假設業主A和業主B為其住宅的聯權共有人，每人可獲扣除的款額上限均為50,000元。假設業主C和業主D為其住宅的分權共有人，分別擁有1/4及3/4的業權，每人可獲扣除的款額上限分別為25,000元和75,000元。

只有20個課稅年度可扣稅

每個人只有20個課稅年度可透過「居所貸款利息」扣稅。有些供樓人士因家庭需要，可能希望日後更換更大的物業，且預計未來購買的物業貸款金額及利息支出將會增加，建議先不必用盡所有居所貸款利息課稅年度，留待日後更換更大物業時使用。

每位供樓人士的情況各有不同，計算稅項時亦會有所差異。如對報稅有任何疑問，建議向稅務局作詳細查詢。

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

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