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新地元朗地申建2477伙獲通過 分期建18幢住宅

樓市動向
更新時間：10:13 2026-05-23 HKT
發佈時間：10:13 2026-05-23 HKT

新地就兩幅鄰近規劃中北環綫牛潭尾站、現時元朗錦綉花園東邊米埔土地，分別向城規會申請改劃住宅發展，分期興建合共18幢住宅，共提供2477伙，平均單位面積約470方呎，涉及可建總樓面約115.59萬方呎，該項目日前已獲規劃署原則上不反對，城規會昨審議後決定局部同意有關發展。

規劃署日前曾指，上址「康樂用途」地帶早於1994年訂定後，一直未落實，而考慮到過往批出的規劃申請，及城規會曾經批准上址的簡約公屋申請等，原則上不反對上述申請，並建議城規會明地積比率、樓高、用途表及其他必要限制；而城規會昨審議後決定局部同意有關發展。

住宅總樓面約115.59萬方呎

據城規會文件顯示，上述兩個申請位於元朗米埔攸壆路丈量約份第104約多個地段，位於南生圍以北，鄰近錦綉花園，分別就南面地盤及北面地盤提出改劃申請。總地盤面積約95.89萬方呎，包括約7.24萬方呎政府土地，整個項目住宅總樓面約115.59萬方呎。

其中南面地盤目前屬「康樂」及「住宅（丙類）」地帶，面積約46.78萬方呎，包括約4.67萬方呎政府土地，以地積比率約1.2倍發展，申建9幢樓高3層至16層住宅樓宇，提供1228伙，可建總樓面約56.27萬方呎，平均單位面積約463方呎，預計可供3316人居住。

至於兩幢非住宅樓宇，則包括1幢作會所設施及1幢作商業及運輸上落客貨設施，涉及總樓面約3.62萬方呎。建築上將提供15米以上通風廊，以及幼稚園、有蓋交通上落客設施及商業設施予未來住戶及鄰近社區人士使用。

至於北面地盤目前屬「康樂」地帶，面積約49.11萬方呎，包括約2.57萬方呎政府土地，以地積比率約1.2倍發展，申建9幢樓高3層至16層住宅樓宇，提供1249伙，可建總樓面約59.33萬方呎，平均單位面積約474方呎，預計可供3372人居住；另設1幢運輸上落客貨設施，總樓面面積約1.08萬方呎。

日後住宅與東部界線之間擬設不少於6.46萬方呎大型景觀池。
 

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