市傳中銀加碼搶攻細價樓！290萬貸款回贈1%

本港樓按市場再掀搶客戰！市傳有大型銀行近日動作頻頻，針對「細碼」按揭大幅調高現金回贈。按揭貸款額達290萬元或以上，現金回贈最高可達1%。

中銀再上調按揭借貸回贈

市場消息指，中銀香港（2388）再上調按揭借貸的現金回贈，即使小額借貸290萬元，現金回贈上調至1%，屬全港同銀碼借貸回贈最高。據悉，借貸400萬至500萬元，現金回贈由1%升至1.05%；逾500萬至1000萬元以下，現金回贈均統一上調至1.15%。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，以290萬元的貸款額度計算，其高達1%的回贈比率已正式睇齊其他中小型銀行，晉身全港最高水平。他指出，大行此舉明顯是瞄準細價樓市場，實行「大小通吃」，旨在進一步推高按揭市佔率。莊錦輝補充，該行一直透過高回贈的H按計劃吸引客戶，反觀未有跟隨市場推出定息按揭計劃，相信是其獨特的經營策略。事實上，現時即使有提供定按的銀行，其定按市佔率亦僅有3%至4%，反映H按現時仍屬於市場主流。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則指出，今年本港樓市持續暢旺，同步帶動按揭市場向上。根據金管局最新數據，今年首季新取用按揭貸款額及宗數分別錄得651.02億元及12,990宗，對比去年同期的490.8億元及10,458宗，大幅增加160.22億元及2,532宗，金額及宗數均創下近4年來的首季新高。曹德明認為，現時住宅按揭市場競爭激烈，各銀行不斷推出多元化的按揭計劃及增加優惠以爭奪優質客戶，除了為買家提供更多選擇，亦對整體樓按市場帶來正面支持作用。

料其他大型銀行跟隨以平衡競爭力

中原按揭董事總經理王美鳳表示，中銀香港再上調按揭借貸的現金回贈，反映在今年樓市持續活躍、交投向好的大氣候下；加上銀行資金成本回落，反映銀行平均資金成本的綜合利率由去年底至今持續回落，銀行對樓按業務的取態維持積極。今年首季起不少銀行已先後上調按揭現金回贈，目前中小型物業交投維持活躍，市場上約300萬元按揭額的銀行現金回贈主要介乎0.5%至1%不等，相信銀行將300萬元按揭額的現金回贈上調至1%之市場較高水平，有利增加樓按競爭力，並吸納更廣泛物業客源，包括中小型物業及上車盤的按揭客源。

王美鳳分析指，銀行七成按揭計，約300萬元按揭額這個門檻即涵蓋了樓價約400多萬元的上車物業，對用家及上車客來說是雙贏局面。目前大型銀行樓按取態持續維持積極，現時大型銀行對於300萬元按揭額的現金回贈大約介乎0.7%至1%，由於差幅並非很大，相信會有其他大型銀行跟隨以平衡競爭力。

