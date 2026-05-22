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太古底價20.27億統一鰂魚涌舊樓業權 涉及8個地段 發言人：重建優質甲級辦公樓

樓市動向
更新時間：17:17 2026-05-22 HKT
發佈時間：17:17 2026-05-22 HKT

由太古地產併購多年的同區鰂魚涌海傍大廈、海灣大廈等8個地段的舊樓，今日舉行公開拍賣，由手持「8號牌」的財團代表，底價20.27億元成功投得。

上述2幢舊樓位於海灣街及糖廠街，涉及8個地段，當中海灣大廈位於海灣街9至29號，現址為1幢9層高的商住樓，地下設有商鋪，樓上為住宅樓層，早於1962年落成入伙，至今樓齡約64年。

由太古地產併購多年的同區鰂魚涌海傍大廈、海灣大廈等8個地段的舊樓，今日舉行公開拍賣。
由太古地產併購多年的同區鰂魚涌海傍大廈、海灣大廈等8個地段的舊樓，今日舉行公開拍賣。

而海傍大廈位於海灣街31至39號及糖廠街33至41號；現址為1幢9層高的商住樓，地下設有商鋪，樓上為住宅樓層，早於1961年落成入伙，至今樓齡約65年。

上述兩舊樓地盤面積共約2萬方呎，據鰂魚涌分區計劃大綱圖顯示，項目屬商業用途地帶，若作商業項目重建發展，以最高地積比率15倍計，涉及可建總樓面約30萬方呎。

太古地產發言人指，很高興透過強制拍賣成功投得位於鰂魚涌海灣街9至39號及糖廠街33至41號的物業。計劃將該地段重建為一座優質甲級辦公樓，作為持續推動太古坊社區營造及資產優化策略的一部分。

他強調，有信心這個項目將進一步鞏固太古坊作為領先環球商業區地位。太古坊一直以優質辦公空間、卓越配套設施、積極推動可持續發展及促進身心健康的租戶參與計劃，以及領先業界的ESG表現，備受市場肯定。

為配合集團「2050可持續發展策略」願景，太古地產將繼續於該區推動長遠社區營造策略。期待在1000億元投資計劃下，推進下一階段的可持續增長。

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