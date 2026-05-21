Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屋苑連錄短炒獲利成交 天宇海高層1088萬易手 持貨4個月帳賺17%

樓市動向
更新時間：10:09 2026-05-21 HKT
發佈時間：10:09 2026-05-21 HKT

隨着樓價持續向上，屋苑連錄短炒獲利及高價成交個案。世紀21奇豐分行區域經理胡佩碧表示，馬鞍山天宇海3B座高層A室，面積763方呎，屬3房間隔，「零議價」以1088萬易手，呎價14260元，創屋苑過去4年呎價新高。據了解，原業主今年1月以928萬購入上述單位，持貨短短約4個月成功轉售，帳面獲利160萬，期內單位升值逾17%。

SIERRA SEA升值43.7%

中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期3座低層F室，面積443方呎，2房間隔，原開價約708萬放售，議價後以686.8萬易手，呎價約15503元。買家為上車客，而原業主於2025年5月以478萬購入單位，持貨約1年轉售，帳面獲利208.8萬，期內單位升值約43.7%，帳面獲利幅度創項目新高。

相關文章：上月短炒逾9成帳面獲利 創撤辣後新高 西沙SIERRA SEA宗數居首 平均每宗賺154萬

利嘉閣分行助理分區經理朱子華表示，元朗富安大廈高層A室，面積約451方呎，原則3房間隔，最新獲外區客以385萬承接，呎價約8537元。據了解，原業主去年7月以約303萬買入上述單位，持貨不足1年轉售，帳面獲利約82萬，期內單位升值約27%。

至於高價成交個案，中原區域營業經理王勤學表示，元朗世宙3座高層H室，面積429方呎，最新以688萬成交，創同類型單位近3年高位，呎價16037元。原業主於2016年3月以561.4萬購入，持貨約10年轉售，帳面獲利126.6萬，期內單位升值22.6%。

世紀21奇豐分行區域經理吳元利表示，沙田第一城37座頂層連天台特色戶，面積304方呎，2房間隔，單位原先開價538萬放售，議價後以490萬成交，呎價達16118元，創屋苑近年呎價高位。據了解，原業主於2011年1月以255萬購入，持貨15年轉售，帳面獲利235萬，單位期內升值約92%。

相關文章：「長揸變短炒」漸現 首4個月短炒成交勁飆3倍 辣招全撤逾兩年 近9成有錢賺
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
8小時前
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
突發
3小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
22小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
20小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
21小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后全家最矮似家姐多啲
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后全家最矮似家姐多啲
影視圈
4小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-20 14:06 HKT
瑞士20歲女擁6萬張Pokémon卡總值逾5億港元 破世界紀錄
即時國際
7小時前