屋苑連錄短炒獲利成交 天宇海高層1088萬易手 持貨4個月帳賺17%

隨着樓價持續向上，屋苑連錄短炒獲利及高價成交個案。世紀21奇豐分行區域經理胡佩碧表示，馬鞍山天宇海3B座高層A室，面積763方呎，屬3房間隔，「零議價」以1088萬易手，呎價14260元，創屋苑過去4年呎價新高。據了解，原業主今年1月以928萬購入上述單位，持貨短短約4個月成功轉售，帳面獲利160萬，期內單位升值逾17%。

SIERRA SEA升值43.7%

中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期3座低層F室，面積443方呎，2房間隔，原開價約708萬放售，議價後以686.8萬易手，呎價約15503元。買家為上車客，而原業主於2025年5月以478萬購入單位，持貨約1年轉售，帳面獲利208.8萬，期內單位升值約43.7%，帳面獲利幅度創項目新高。

相關文章：上月短炒逾9成帳面獲利 創撤辣後新高 西沙SIERRA SEA宗數居首 平均每宗賺154萬

利嘉閣分行助理分區經理朱子華表示，元朗富安大廈高層A室，面積約451方呎，原則3房間隔，最新獲外區客以385萬承接，呎價約8537元。據了解，原業主去年7月以約303萬買入上述單位，持貨不足1年轉售，帳面獲利約82萬，期內單位升值約27%。

至於高價成交個案，中原區域營業經理王勤學表示，元朗世宙3座高層H室，面積429方呎，最新以688萬成交，創同類型單位近3年高位，呎價16037元。原業主於2016年3月以561.4萬購入，持貨約10年轉售，帳面獲利126.6萬，期內單位升值22.6%。

世紀21奇豐分行區域經理吳元利表示，沙田第一城37座頂層連天台特色戶，面積304方呎，2房間隔，單位原先開價538萬放售，議價後以490萬成交，呎價達16118元，創屋苑近年呎價高位。據了解，原業主於2011年1月以255萬購入，持貨15年轉售，帳面獲利235萬，單位期內升值約92%。

相關文章：「長揸變短炒」漸現 首4個月短炒成交勁飆3倍 辣招全撤逾兩年 近9成有錢賺

