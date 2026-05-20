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首季商業地產投資額升四成至125億 仲量聯行：亞太首季地產投資創紀錄

樓市動向
更新時間：10:42 2026-05-20 HKT
發佈時間：10:42 2026-05-20 HKT

仲量聯行最新數據顯示，今年首季商業地產投資額按年升41%至125.3億，受惠於融資環境改善，資金重新追捧核心區寫字樓及舖位。隨着1個月銀行同業拆息（HIBOR）由去年12月底的3.1厘回落至今年3月底的2.2厘，減息推動投資交投。

大新金融購偉華匯樓面矚目

季內矚目交易包括大新金融集團8.38億購黃竹坑偉華匯樓面，不少教育機構積極購置寫字樓及舖位，該股趨勢促使投資者將目光投向住宅、酒店以及具潛力改裝專用學生宿舍（PBSA）的商業物業。

2026年第一季亞太區商業地產總投資額達3680億，按年增長31%，創下該地區歷年首季最高紀錄。儘管2月底發生中東衝突並波及全球能源市場，令避險情緒升溫，但破紀錄的投資額反映投資者信心仍穩固，市場仍具韌性。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，中東地緣不明朗局勢持續，引發供應鏈通脹壓力，為息口走勢增添不確定性，投資者難免轉趨審慎。

陳氏又指，即使商業地產市場回暖跡象，預期復甦仍集中個別板塊，資金主要追捧優質資產。

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