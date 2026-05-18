尖沙咀星光行巨舖40萬租出 開設全港最大髮型屋 面積逾2萬呎 租金較舖市高峰跌50%

近年在舖租大跌後，巨舖進駐的租客往往令人意外，尖沙咀星光行一個面積逾2萬呎的巨舖，將開設全港最大髮型屋，月租雖高達40萬，卻較高峰腰斬約50%，呎租不足20元。

平均每呎9320元

上址為尖沙咀星光行4樓B1、B2及A部份舖，位於前誠品書店樓上，建築面積約21244方呎，市場消息透露，剛以每月40萬租出，平均每呎19元，將開設全港最大髮型屋。

尖沙咀星光行4樓B1、B2及A部份舖，由髮型屋承接，月租40萬。

早於2022年疫市期間，尖東幸福中心2樓全層，建築面積約1.5萬方呎，由髮型屋承租，月租亦是40萬，當時屬全港最大髮型屋，市場矚目，今番場地更大型，較幸福中心還要多逾五千呎。

據了解，尖東幸福中心2樓全層髮型屋，背後租客組合由10多位極具經驗的資深髮型師組成團隊，合力開店。至於今次星光行髮型屋租客組合及詳細經營模式，暫時不得而知。知情人士指，與幸福中心的團隊並沒有關係。位於星光行的個別商戶亦透露，該巨舖交吉長時間，最終由髮型屋承租，裝修工程開展中。

上述星光行舖位舊租客為上市公司百本專業護理服務，為醫護人員中介公司，為醫院、診所、安老院及其他醫療機構，提供多元化的醫護人手。

百本由2017年進駐該巨舖，月租曾高達94萬，最新租金高位跌逾50%。

百本專業護理服務母公司百本醫護控股，於2021年9月向教協購入旺角好望角商業大廈兩個物業自用，作價1.75億，百本專業護理服務數年前已遷入自置物業。至於加連威老道92號幸福中心2樓巨鋪，前身煌府婚宴專門店，交吉逾半年，獲髮型屋承租，月租40萬，平均呎租逾26元，較酒樓舊租每月50萬，減幅20%。

