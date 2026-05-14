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金融公司進駐太古廣場 月租23.8萬 美聯：工商舖逾億大刁頻現 首四月註冊量額同創四年高

樓市動向
更新時間：11:12 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:12 2026-05-14 HKT

近期商廈租賃漸活躍，金鐘太古廣場3期一個單位，面積2559方呎，以每月23.8萬租出，平均呎租93元，新租客為一間先進的金融公司。

金融交易公司進駐太古廣場

金鐘太古廣場3期2樓6室，面積2559方呎，以每月23.8萬租出，平均呎租93元，租約為期四年，由今年5月18日至2030年5月17日，租客Volant Trading Asia Ltd，為一間先進的金融交易公司。

根據該公司網站介紹，該間是技術驅動型交易公司，由量化交易員和技術人員組成，專注於自動化選擇權、期貨和股票交易，公司企業文化充滿創業精神，員工隊伍卓越，適應能力和強大。

金鐘太古廣場3期一個單位，以每月23.8萬租出，平均呎租93元。
金鐘太古廣場3期一個單位，以每月23.8萬租出，平均呎租93元。

美聯：售價未見顯著反彈

另外，根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處數據，2026年首四個月全港工商舖註冊量共錄1608宗，按年升約5.4%，同期註冊金額錄約176.1億，按年升約6.8%，額量同創四年同期新高。

美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽認為，現時工商舖物業仍處於價格整固期，售價未見顯著反彈，因如吸引資金趁低吸納。

若以4月份市況作分析，工商舖註冊量錄得452宗，按月上升約7.6%，連續兩個月上升，並創下12個月新高紀錄；註冊金額錄得約69.1億元，按月急升約53.0%，亦創今年以來新高。

4月錄5宗逾億元成交

另外，馬泰陽指出，註冊金額上升的主要原因，是大刁起動，4月份共錄得5宗逾億元成交，數目為三個月最多，逾億元成交金額合共錄得42.3億元，已經創出自2025年5月以來的新高，顯示大額資金開始加快入市步伐，進一步印證市場承接力正在增強。

工商舖三大板塊4月份的註冊量一同上升，尤其是商廈市場表現持續改善，不但額量齊升，而且升幅跑贏大市。

4月份商廈註冊量錄得113宗，按月上升約18.9%，創5個月新高；註冊金額錄得約47.2億元，按月大幅上升約1.35倍，更創11個月新高。反映資金流向商廈等核心資產，成為帶動整體工商舖市場反彈的重要動力。

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