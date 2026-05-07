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今年3月私樓落成量錄404伙 按月跌62%

樓市動向
更新時間：16:01 2026-05-07 HKT
發佈時間：16:01 2026-05-07 HKT

私樓落成量持續下跌，據差估署最新《香港物業報告(每月補編)》顯示，今年3月私人住宅落成量錄404伙，按月減少664伙，跌幅62.2%。

總結今年首季共有1,564個單位落成，對比差估署今年全年預測落成量目標約16,975伙的約9.2%。而首季數字對比去年同期5,486伙亦下跌3,922伙或約71.5%，數字亦是自2019年後約7年按年同期最少。

若按單位面積計算，首季落成量仍然以細單位佔最多，當中面積約431方呎以下細單位涉633伙，佔整體約40.5%；其次面積432至752方呎單位有463伙，佔比約29.6%。

而面積753至1,075方呎單位錄378伙，佔比約24.2%；面積1,076至1,721方呎單位則錄82伙，佔約5.2%；至於面積最大的1,722方呎或以上單位僅有8伙，佔比約0.5%。

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