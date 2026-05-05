地監局提醒非本地學生 租屋時應委託持牌地產代理

隨着新學年臨近，地監局再次提醒非本地學生及其家長於香港租屋時應提高警覺。

在需要時採取紀律處分

地監局建議在香港物色租住物業時，最好委託持牌地產代理。地監局可調查針對持牌地產代理專業不當的投訴，並在需要時採取紀律處分，因此能為消費者提供更佳保障。

地監局鼓勵非本地學生及其家長，以及不熟悉香港物業租賃情況的非本地人士，詳閱《非本地學生在香港租屋指南》。

鑑於過往有新來港人士及非本地學生租屋時遇上騙案，地監局積極與本地高等教育院校，相關政府部門及非政府機構合作，以提高非本地人士對租屋須注意事項的認識。該局的消費者教育活動包括舉辦及參與網上講座、及參加教育博覽會等。最近，地監局已再次致函相關政府部門、高等教育院校及非政府機構，邀請他們向新非本地學生及其家長，及其他新來港人士發布提示訊息。