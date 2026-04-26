4月整體物業買賣暫錄6280宗 按月增一成 有望創今年新高

受惠新盤銷情保持暢旺，美聯研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月首23日整體物業（包括一手私宅、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量錄約6280宗，較3月同期5698宗，增加約10.2%，預期4月全月有望突破8000宗水平，創今年以來新高。

美聯研究中心數據顯示，本月首23日一手私人住宅合共錄約1,879宗買賣登記，對比3月全月錄約1,410宗，已經高出約33.3%；同期二手住宅則錄約3,722宗買賣登記，相當於上月全月錄5,353宗的69.5%。

註冊量有望突破8000宗

美聯分析師岑頌謙表示，鑑於簽署買賣合約至遞交至土地註冊處註冊登記需時，4月註冊宗數一般主要反映3月市況。由於上月新盤熱銷，相關成交於本月註冊登記，成為整體註冊量上升的主要動力。

岑頌謙又說，按照目前走勢推算，估計4月全月整體物業註冊量有望突破8,000宗水平，不僅創今年新高，並且創兩年次高。

岑頌謙續稱，隨着4月整體物業註冊量表現亮麗，帶動今年以來累積宗數達29,572宗，對比去年首4個月23,135宗，高出約27.8%，創5年同期新高，預期首4個月可突破31,000宗，將與近年旺市的2021年同期相若。

