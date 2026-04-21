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大圍柏傲莊III周六次輪推售75伙 暫收7500票超額99倍

樓市動向
更新時間：18:28 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:28 2026-04-21 HKT

新世界與港鐵發展的大圍站上蓋項目柏傲莊III上載銷售安排，落實於本周六（25日）次輪以價單發售75伙，項目累收逾7,500個認購登記，以次輪發售75伙計算，超額認購逾99倍。

折實價789.3萬元起 

次輪推售75伙包括27伙1房戶及48伙2房戶，面積307至534方呎，折實售價789.3萬至1,440.2萬，呎價21,928至27,368元

是次分4組揀樓，率先揀樓的X組為招標購入4房大宅買家提名之合資格買家，購買4房1套大宅可獲一個提名權，購買4房雙套大宅可獲2個提名權，每個提名權可買1伙；其後S組買家可購2至6伙，當中至少一半為指定一房單位；A組買家可購買1個指定1房單位，或購買2個單位，當中包括一個指定1房單位；最後B組買家可購1至2伙，已預留了20伙於此時段供買家揀選。
 

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