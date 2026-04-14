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創投名人頻買磚頭 Lalamove鍾永良豪擲7353萬 狂掃尖沙咀瑜意12伙

樓市動向
更新時間：10:33 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:33 2026-04-14 HKT

新盤銷情持續熾熱，更不乏名人大舉掃貨。上月開售的華懋旗下尖沙咀瑜意，獲電召貨車平台Lalamove創投人之一的鍾永良，豪擲逾7353萬連掃12伙，當中9伙為2樓連平台特色單位，包括8伙1房及1伙2房單位，面積274至435方呎，連42至129方呎平台，成交價536.4萬至1045.5萬，呎價19089元至24034元。

至於餘下3伙均為3樓的1房單位，面積285至293方呎，成交價526.9萬至536.9萬，呎價18324元至18669元。

鍾永良屬最大手買家

瑜意屬於華懋旗下重建項目，在上月中價單推售160伙，並即日沽清，包括有11組買家購入7 伙或以上，當時華懋銷售及市場總監封海倫表示，大手客時段已迅速沽出109伙，反映買家對項目優越地段及投資價值信心強勁。而上述鍾永良一口氣購入12伙，屬於最大手買家。

值得關注的是，鍾永良近年活躍在新盤投資市場，包括2024年大手購入跑馬地新盤One Jardine's Lookout共5個單位，成交價介乎448.5萬至981.3萬元，共涉資3,339.9萬元，呎價約1.8萬元。

大手客佔首季一手登記量逾一成

據中原地產數據指，截至3月20日，今年首季全港一手市場錄得至少265宗大手客入市個案，涉及單位約695伙，總成交金額達71.3億元，創2008年後同期新高，大手客交易更佔整體一手登記量逾一成。

瑜意16樓B無改動示範單位：

瑜意16樓B經改動示範單位： 

瑜意價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積
(平方呎)		 折實價 / 呎價
3號價單 2026/3/10 42 287至468平方呎 583.2萬至1,175.4萬元
(19,771至25,784元)
2號價單 2026/3/8 68 274至444平方呎 551.5萬至1,152.5萬元
(19,576至25,958元)
1號價單 2026/3/5 50 281至440平方呎 533萬至1,050.4萬元
(18,546至23,874元)
瑜意共提供164伙，主打1房及2房戶型。項目位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵站，前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘。
瑜意共提供164伙，主打1房及2房戶型。項目位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵站，前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘。
瑜意基本資料
地址 尖沙咀德興街8號
座數 1座
單位數目 164伙
戶型 開放式至2房
實用面積 274至468平方呎
預計關鍵日期 2026年9月16日
示範單位地址 荃灣如心廣場1期5樓
發展商 華懋

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