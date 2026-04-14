創投名人頻買磚頭 Lalamove鍾永良豪擲7353萬 狂掃尖沙咀瑜意12伙
更新時間：10:33 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:33 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:33 2026-04-14 HKT
新盤銷情持續熾熱，更不乏名人大舉掃貨。上月開售的華懋旗下尖沙咀瑜意，獲電召貨車平台Lalamove創投人之一的鍾永良，豪擲逾7353萬連掃12伙，當中9伙為2樓連平台特色單位，包括8伙1房及1伙2房單位，面積274至435方呎，連42至129方呎平台，成交價536.4萬至1045.5萬，呎價19089元至24034元。
至於餘下3伙均為3樓的1房單位，面積285至293方呎，成交價526.9萬至536.9萬，呎價18324元至18669元。
鍾永良屬最大手買家
瑜意屬於華懋旗下重建項目，在上月中價單推售160伙，並即日沽清，包括有11組買家購入7 伙或以上，當時華懋銷售及市場總監封海倫表示，大手客時段已迅速沽出109伙，反映買家對項目優越地段及投資價值信心強勁。而上述鍾永良一口氣購入12伙，屬於最大手買家。
值得關注的是，鍾永良近年活躍在新盤投資市場，包括2024年大手購入跑馬地新盤One Jardine's Lookout共5個單位，成交價介乎448.5萬至981.3萬元，共涉資3,339.9萬元，呎價約1.8萬元。
大手客佔首季一手登記量逾一成
據中原地產數據指，截至3月20日，今年首季全港一手市場錄得至少265宗大手客入市個案，涉及單位約695伙，總成交金額達71.3億元，創2008年後同期新高，大手客交易更佔整體一手登記量逾一成。
瑜意16樓B無改動示範單位：
瑜意16樓B經改動示範單位：
瑜意價單
|價單編號
|公布日期
|單位數目
|實用面積
(平方呎)
|折實價 / 呎價
|3號價單
|2026/3/10
|42
|287至468平方呎
|583.2萬至1,175.4萬元
(19,771至25,784元)
|2號價單
|2026/3/8
|68
|274至444平方呎
|551.5萬至1,152.5萬元
(19,576至25,958元)
|1號價單
|2026/3/5
|50
|281至440平方呎
|533萬至1,050.4萬元
(18,546至23,874元)
|瑜意基本資料
|地址
|尖沙咀德興街8號
|座數
|1座
|單位數目
|164伙
|戶型
|開放式至2房
|實用面積
|274至468平方呎
|預計關鍵日期
|2026年9月16日
|示範單位地址
|荃灣如心廣場1期5樓
|發展商
|華懋
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