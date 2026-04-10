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私樓落成量1068伙 創4個月新高 供應新界區主導

樓市動向
更新時間：10:33 2026-04-10 HKT
發佈時間：10:33 2026-04-10 HKT

私樓供應按月表現大幅增加，據差估署數據顯示，今年2月私人住宅落成量共有1068個單位，創4個月新高紀錄之餘，按月飆升約10.6倍；落成單位以新界區主導，共有1062伙；而今年首2個月共有1160伙落成僅達標率6.8%。

差估署：首2個月1160伙

據差估署最新《香港物業報告（每月補編）》顯示，今年2月私人住宅落成量有1068伙，為去年10月錄3820伙後的4個月新高紀錄，對比1月的92伙，按月大增976伙或約10.6倍；不過較去年同期1624伙，按年同期則減少556伙或約34.2%。

總結首2個月共有1160伙私樓單位落成，對比差估署今年全年預測落成量目標16980伙、達標率約6.8%。而首2個月數字對比去年同期3510伙亦下跌2350伙或約67%，數字亦是近5年按年同期最少。

據差估署數據顯示，今年2月私人住宅落成量共有1068個單位。
據差估署數據顯示，今年2月私人住宅落成量共有1068個單位。

若按單位面積計算，落成量仍然以細單位佔最多，面積432至752方呎有451伙落成，佔整體約38.9%；其次為面積753至1075方呎單位涉378伙，佔整體約32.6%；而面積431方呎或以下的細單位則有244伙，佔比約21%。

大單位方面，面積1076至1721方呎單位，共有82伙，佔比約7.1%；而面積1722方呎或以上豪宅單位僅有5伙，佔比約0.4%。

落成單位以新界區主導

以地區劃分，落成單位以新界區主導，共有1062伙，為同月整體供應的約99.4%，是去年10月後單月最多，而今年1月該區為「零落成」；而港島區及九龍區亦有單位落成，各佔3伙，按月分別大幅減少約96.7%及顯著上升約50%。

利嘉閣研究部主管陳海潮指出，數字上看起來升幅相當驚人，但只是基數過低的技術性反彈，並不能解讀為供應潮的來臨。結合今年首兩月累計及全年預測來看，私人住宅供應格局其實正在收緊，這對樓價中長期會帶來一定支持，樓市仍呈「供少求多」格局，今年整體傾向樂觀。對發展商來說，在整體供應減少的大環境下，少了去庫存的巨大壓力，定價策略的主導權將進一步轉強，尤其在供應相對緊張的市區，新盤定價料會較進取。

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