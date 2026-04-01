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全港逾7成屋苑錄獲利成交 3月升23% 碧瑤灣勁賺3085萬 恆輝大廈升值93倍

樓市動向
更新時間：10:11 2026-04-01 HKT
發佈時間：10:11 2026-04-01 HKT

隨着樓價持續上升，上月二手成交繼續錄「賺多過蝕」。本報統計全港250個屋苑，其中184個屋苑錄得獲利成交，佔比約74%，涉及獲利個案約321宗，按月增加23%，帳面獲利金額介乎2.4萬至3085萬，帳面賺幅介乎0.3%至93倍。

碧瑤灣4050萬沽

上月帳面賺幅最多為堅尼地城恆輝大廈高層8室，面積496方呎，3房間隔，以556萬成交，呎價約11210元。原業主於1972年以約5.9萬一手購入單位，持貨約54年轉售，帳面獲利約550.1萬，帳面賺幅逾93倍。

帳面獲利金額最多為薄扶林碧瑤灣31座高層戶，面積2119方呎，4房1套間隔，以4050萬連車位易手，呎價約19113元。據了解，原業主於1995年以965萬連車位購入單位，持貨約31年轉售，帳面獲利3085萬，帳面賺幅約3.2倍。

帳面獲利金額最多為薄扶林碧瑤灣31座高層戶。
帳面獲利金額最多為薄扶林碧瑤灣31座高層戶。

上月帳面蝕幅0.42%至34.43%

此外，上月蝕讓成交錄約119宗，涉及89個屋苑，帳面蝕讓金額3萬至978.9萬，帳面蝕幅0.42%至34.43%。其中，帳面蝕讓金額最多為西貢傲瀧D段雙數號上複式單位，面積2619方呎，連639方呎天台及350方呎平台，4房雙套間隔，以4741.1萬連雙車位成交，呎價約18103元。原業主於2019年10月以5720萬連雙車位購入，持貨7年轉售，帳面蝕讓978.9萬，帳面蝕幅17.11%。

帳面蝕幅最多為元朗PARK YOHO Genova 17座頂層特色戶，面積1356方呎，4房雙套間隔，連215方呎平台及885方呎天台，以1645萬易手，呎價12131元。原業主於2020年6月以2508.6萬一手購入單位，持貨約6年轉售，帳面虧蝕863.6萬，帳面蝕幅34.43%。

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