差估署2月樓價指數按月升1.6% 連升9個月 創22個月新高

本港樓價續升，據差餉物業估價署最新資料，2026年2月私宅售價指數報307.6點，按月升1.6%，樓價連升9個月，創2024年4月後、約22個月新高。總結今年首2個月，樓價累升2.6%。

以單位類型分類，A、B及C類中小型單位樓價指數報309.5點，按月升1.6%，按年升7.8%；D及E類大型單位樓價指數報277.6點，按月升1.3%，按年升6.08%。

租金指數再創新高

租金方面，12月租金指數報200.8點，按月升約0.05%，再創歷史新高，連升四個月，按年升4.04%。今年首兩個月計，租金指數累升0.15%。

王兆麒：樓價全年或升8至10%

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，踏入2026年，整體樓市表現明顯向好，息口回落對刺激整體樓市最大效益，市場氣氛回暖，但由於貨尾量仍然偏高，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價未見大幅回升。

聯儲局於3月議息維持利率不變，中東局勢影響油價上升及帶來通脹，美國上半年內難再減息，香港短期亦不會再減P。不過，隨著熱錢流入香港避險，Hibor 或會反覆向下，預計樓價在第一季能升約4%，2026年樓價全年有機會升8至10%，而中小型住宅樓價升幅或突破10%。

他預料香港銀行會在2026年再下調最優惠利率P 0.125-0.25厘，按息將回落至3%以下，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。未來幾個月按息有望進一步回落，當按息低於三厘時，市場購買力會明顯增加，樓價亦會明顯回升。