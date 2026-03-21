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二手頻錄投資客承接 回報率3.7%至4.3%

樓市動向
更新時間：11:49 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:49 2026-03-21 HKT

住宅租金持續向上，吸引投資者加快步伐。中原區域營業經理鄭偉倫表示，跑馬地大坑台B座中層8室，面積567方呎，2房間隔，議價後連車位以938萬成交，呎價約16543元。

大坑台938萬成交

鄭偉倫又說，買家為投資客，參考同類單位市值月租約2.9萬，租金回報率達3.7厘。據了解，原業主於2006年以383萬連車位購入單位，持貨約19年轉售，帳面獲利555萬，期內單位升值逾1.4倍。

中原高級分行經理任展雄表示，長沙灣ONE MADISON高層D室，面積250方呎，1房間隔，「零議價」以400萬成交，呎價16000元。買家為資深投資客，見售價受惠百元花稅，加上物業尚算鄰近港鐵站，因此決定購入作收租用途，按單位現時月租1.35萬計算，租金回報率約4.1厘。據了解，原業主於2021年4月以508萬購入單位，持貨近5年轉售，帳面蝕讓108萬，期內單位跌價21%。

投資客368萬購豐景園

祥益區域董事黃慶德表示，屯門豐景園4座中層7室，面積342方呎，2房間隔，議價後輕微減價2萬，獲外區投資客一筆過以368萬購入作長線投資用途，呎價約10760元，屬市場價成交。

他又稱，若按單位現時市值租金每月約1.2萬計算，租金回報率約3.9厘。原業主於2014年斥資約239萬購入單位，是次轉售帳面獲利約129萬，期內單位升值約54%。

金禧花園489萬沽

中原分區經理曾紀賢表示，大圍金禧花園4座中層B室，面積314方呎，2房間隔，原開價約496萬放售，最新議價後以489萬沽出，呎價15573元。買家為投資者，按單位市值月租約1.75萬計算，租金回報率約4.3厘。據了解，原業主於2018年以640萬購入上述單位，持貨8年轉售，帳面蝕讓151萬，期內單位跌價約23.6%。

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