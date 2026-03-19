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黃大仙薈淳開價 首批50伙 每呎1.8萬 開放式戶398萬入場

樓市動向
更新時間：16:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-19 HKT

宏安旗下黃大仙薈淳今公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價約18,088元，折實售價約398.8萬元起，周六（21日）開放示範單位及收票，最快下周開售。

項目首批單位涵蓋4伙開放式單位、42伙2房及4伙3房，面積介乎209至520方呎，折實售價約398.8萬至926.7萬元。

宏安執行董事程德韻表示，首張價單提供50伙，折實平均呎價約18,088元，形容為「淳速快住價」，又可稱為「即買即收租快享受價」。

程德韻說，周六會開放示範單位及收票，最快下周開售，不排會加推新價單。項目現時客源中約4成為內地客，亦有準買家有意買多於1伙，為平衡不同買家需要，將預留單位供普通買家選購。

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對於樓市，近期氣氛好，全面撤辣等利好因素繼續支持，市場上不乏大手成交，認為投資者出黎屬入市良機。

宏安營業及市務部總經理黃文浩指。選用「薈淳快收樓付款計劃」，最高折扣率可達30%，簽訂臨時合約時繳付5%樓價，45天內加付5%，其餘90%樓價於交樓時支付。

宏安營業及市務部助理總經理陳永盟指，項目預計關鍵日期8月31日，距今約5個月，屬短樓花期項目。除付款計劃的折扣優惠，開放式單位買家可獲贈家具組合或1.2萬現金折扣。

其中2樓、3樓及5樓J室為最平單位，面積209方呎，折實售價均為398.8萬元，折實呎價19,081元；2房最平為2樓D室，面積360方呎，折實售價578.8萬元，折實呎價16,078元，亦屬全張價單呎價最低單位。

至於3房最平為5樓G室，面積432方呎，折實售價828.8萬元，折實呎價19,185元。

 


 

 

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