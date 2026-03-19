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「權發小廚」16萬進駐旺角 坐擁7家據點 月交近120萬租 需賣多少個兩餸飯？

樓市動向
更新時間：10:36 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:36 2026-03-19 HKT

兩餸飯食肆「權發小廚」繼續擴張，繼早前進駐鰂魚涌英皇道後，最新承租旺角西洋菜南街一個地舖，建築面積2400方呎，月租約16萬，平均呎租67元，較舊租金略加6.7%。

較舊租金高6.7%

旺角西洋菜南街103至109號五寶大廈地下A及B舖連閣樓，建築面積約2400方呎，入則閣1600方呎，意向月租20萬，以每月16萬租出，新租客為兩餸飯食肆權發小廚，平均呎租67元（未計閣樓），舊租大池記大牌檔於2024年底承租3年，惟提早約一年半撤出，新租客略加1萬或6.7%。

旺角西洋菜南街五寶大廈地下A及B舖連閣樓，由「權發小廚」以每月16萬承租。
旺角西洋菜南街五寶大廈地下A及B舖連閣樓，由「權發小廚」以每月16萬承租。

舊租客提早年半撤走

多寶旺舖董事總經理陳志寶表示，上述位置接近太子，並非西洋菜南街最旺段，雖然有人流，但食肆競爭亦激烈，租客生存靠本身實力，該舖兩名食肆租客，「相見車仔麵館」於2023年中進駐，經常一年多撤出，繼而由大池記大排擋承租，亦提早一年半撤走。

雖然飲食業經營不容易，市面上的食肆如走馬燈般不斷轉換，不過，權發小廚成為奇葩，由2021年開始，先後在油麻地（月租約12.8萬）、佐敦（月租25萬）、觀塘（20萬）、銅鑼灣（19萬）、尖沙咀（18萬）及港島東（8萬）開店。

相關文章：權發小廚第5分店月底開幕！尖沙咀靚裝樓高兩層堂食兩餸飯 網民激讚「可能係全港九最豪華」

連同最新的旺角店，目前坐擁7家據點，每月租金總支出119萬。這意味權發小廚旗下7家分店，每個月總共需要賣出至少29,750個定價40元的兩餸飯，才足以全數抵銷高達119萬元的總租金開支。

上月承租鰂魚涌分店為英皇道955至957號惠芳閣地下B號舖，建築面積約1000方呎，月租逾8萬，平均呎租逾80元。去年6月，該店進駐堪富利士道11號地下及1樓，建築面積分別為1000方呎，合共2000方呎，舊租客好好點心椰子雞煲專門店 ，去年6月底約滿撤出，權發小廚月租約18萬，較舊租金每月25萬，租金減幅28%。

相關文章：兩餸飯又贏老字號？！權發小廚極速接手鰂魚涌生記粥麵舊舖 惟街坊1原因唔睇好
 

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