蔡天鳳前家翁鄺球居屋斷供淪銀主盤 320萬首度推拍 呎價約1.1萬

名媛蔡天鳳於2023年2月慘遭碎屍肢解，其前家翁鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。他於2020年以綠表資格購入荃灣一個居屋單位拖欠按揭供款，去年被銀行接管。近日，該單位首度由銀主推出市場，以320萬元（未補地價）放售，呎價高見10,997元，挑戰該屋苑近三年的呎價新高。

高層開放式單位 呎價挑戰三年高位

該銀主盤為荃灣尚文苑一個高層單位，實用面積291平方呎，屬開放式間隔。銀主最新以320萬元在第二市場（未補地價）放售，折合呎價約10,997元。值得注意的是，此放售價較原買入價高出約47%。有代理業界人士透露，雖然單位呎價具挑戰性，但目前市場對此單位的查詢並不多。

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曾承造滙豐9成半按揭

資料顯示，業主為蔡天鳳的前家翁鄺球。他於2020年7月，動用綠表資格以218.24萬元買入上述單位，並向滙豐銀行承造9成半的按揭。在蔡天鳳案發生後，媒體揭發鄺球在持有加多利山豪宅物業的同時，仍能以綠表資格購入資助房屋，引發社會廣泛討論。

名媛蔡天鳳於2023年2月慘遭碎屍肢解，其前家翁鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。

名媛蔡天鳳。

名媛蔡天鳳。

蔡天鳳母親張燕花。資料圖片

其後，因鄺球未能如期還款，單位淪為銀主盤。根據去年2月的法庭文件，滙豐銀行指鄺球違反2020年7月簽署的法定押記，未能償還207.38萬元的貸款，因此銀行入稟法院申請收回該物業。

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