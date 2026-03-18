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上月短炒獲利飆升1.2倍 新入伙盤主導 SIERRA SEA佔逾30% 平均每宗賺95萬

樓市動向
更新時間：10:17 2026-03-18 HKT
發佈時間：10:17 2026-03-18 HKT

樓價持續向上，短炒獲利個案顯著增加。今年2月合共錄161宗持貨1年或以下轉售帳面獲利個案，較1月錄約73宗，急增88宗或約1.2倍，短炒獲利個案主要為新入伙盤，其中西沙SIERRA SEA佔50宗最多。

據美聯研究中心綜合土地註冊處資料顯示，上月持貨1年或以下轉售個案合共錄約187宗註冊登記，較1月錄約90宗登記，高出97宗或約1.08倍。上述短線買賣中，帳面獲利個案錄161宗，佔整體短線轉售成交86%，並且較1月錄約73宗，按月大幅增加88宗或約1.2倍。

朗天峰平均每宗賺63.6萬

若以屋苑劃分，2月持貨1年或以下轉售並錄得帳面獲利個案最多屋苑為西沙SIERRA SEA，合共有50宗註冊，單一項目已佔期內短炒獲利個案逾30%，平均每宗帳面獲利約95.2萬；其次是元朗朗天峰，錄得12宗短炒獲利個案，平均每宗帳面獲利約63.6萬。

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滙都錄4宗短線獲利

洪水橋滙都名列第三位，期內錄4宗短炒帳面獲利，平均每宗帳面獲利約36.6萬。屯門NOVO LAND、將軍澳日出康城及荃灣中心均錄得3宗短炒獲利個案，其中NOVO LAND平均帳面獲利約42.1萬、日出康城平均約47.8萬、荃灣中心平均約51萬。

美聯分析師岑頌謙指出，全面撤辣後投資需求增加，整體短線轉售走勢一直向上，而樓價向上促使部分去年入市的買家，有獲利離場機會及誘因，個別去年開售而近期交樓的項目，亦陸續出現二手轉售個案，未來數月短炒獲利數量仍有上升空間。

不過，相比起炒氣熾熱的1997年，當年單計確認人登記已經接近1.1萬宗，即平均每月超過900宗，反映目前短線炒賣未見成為風氣。

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