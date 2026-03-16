港鐵錦上路站第二期項目截收意向 共收30份意向書

港鐵公布，錦上路站第二期物業發展項目，今日截止招收發展意向書，共收到30份意向書，數目與過往相若，充分反映鐵路物業項目的優勢，將儘快落實有關招標安排。

上述項目毗鄰港鐵錦上路站，住宅總樓面約76.79萬方呎，料提供1,290伙，商業總樓面則約43.86萬方呎，該地盤將作商住發展，可建總樓面約120.65萬方呎，屬於2022年12月以來逾3年以來最大鐵路物業發展項目。

港鐵指，該項目日後將和港鐵網絡無縫連接，而待北環線通車後，錦上路站將升級為北環線和屯馬線的轉乘樞紐。另外，入標財團可選擇競投商業部分的未來權益安排。

該項目綜合市場估值約36億至60億元，每方呎估值約3,000至5,000元。