恒基山頂皇宮屋蟬聯「租值王」 租值維持逾2560萬 連續6年全港最貴
更新時間：11:40 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-16 HKT
由恒基李兆基家族持有的山頂白加道35號「李氏皇宮」，最新2026/27年度應課差餉租值按年維持2,560.8萬元不變，亦連續6年蟬聯全港「租值王」。
「李氏皇宮」租值結束2年升勢
位於白加道35號的「李氏皇宮」由三幢洋房及停車場組成，租值介乎792萬至888萬元，連同停車場，合計總租值達2,560.8萬元，蟬聯全港「租值王」，結束過去2年升勢。
18.2億元投得「李氏皇宮」 圖則不公開
翻查資料，李兆基家族在10多年前以18.2億元從許世勳家族購入，並重建成兩幢5,312平方呎、以及一幢5,925平方呎的大屋，計及其他設施如泳池、16個車位及綠化空間，總樓面達26,756平方呎。
由於李氏反對相關建築圖則開放予公眾查閲，除非獲版權擁有人、即李氏一家的授權書及連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閲，因此外界暫時仍無法窺探大宅內的設計。
李嘉誠壽山村道洋房維持1948萬
另外，長和李嘉誠旗下壽山村道22A至C號洋房，按年維持1,948.2萬元。
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