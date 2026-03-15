淺水灣嘉麟閣3650萬易手 持貨近14年賺15%
更新時間：09:02 2026-03-15 HKT
發佈時間：09:02 2026-03-15 HKT
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豪宅有價有市，市場消息透露，淺水灣嘉麟閣2座中低層B室，面積1,390方呎，原則3房間隔，最新以3,650萬易手，呎價約26,259元。翻查成交資料，原業主於2012年6月購入上述單位，當年購入價3,180萬，持貨近14年轉售，帳面獲利470萬，期內單位升值約14.8%。
中半山皇朝閣1380萬沽出
消息又稱，中半山皇朝閣高層D室，面積636方呎，最新以1,380萬沽出，呎價約21,698元。據悉，原業主於2020年12月斥資1,580萬購入上述單位，持貨逾5年轉售，帳面蝕讓200萬，期內單位跌價約12.7%。
西貢匡湖居持貨11年微蝕
世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢匡湖居1期單數臨海洋房，面積1,048方呎，最新以2,390萬成交，呎價22,805元。據了解，原業主於2015年4月購入上述物業，購入價為2,438萬，持貨11年轉售，帳面輕微蝕讓48萬，期內僅跌價2%。
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