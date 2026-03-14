Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲向首輪開售200伙 現揀樓人龍 最大手客2200萬購4戶

樓市動向
更新時間：11:54 2026-03-14 HKT
發佈時間：11:54 2026-03-14 HKT

永泰粉錦公路新盤雲向於今日展開首輪銷售200伙，入場價約368.3萬，涵蓋開放式至2房連儲物室戶型，吸引大批準買家到場認購。最大手客斥資約2,200萬元購入4伙，包括2間2房及2間1房單位。

就位於觀塘商廈的售樓處現場所見，多組買家於開售前已到場等候，並與代理商討選樓策略，現場人龍不斷，場面甚是墟冚，氣氛不俗。

現場人龍不斷
現場人龍不斷

料有約20枱以上大手客

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目以截收逾3,000票之勢展開銷售，現場氣氛不俗。目前預計有約20枱以上大手客。有見現時市況正面，九龍市區銷情亦見不俗，預計新界區新盤亦會理想，並將視乎今日銷情，最快今日加推新價單，戶型預計將因應向隅客需求而推出相對戶型，並有一定提價空間。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑提到，項目前臨高爾夫球場，可享怡人翠綠景致。近日整體樓市氣氛向好，樓價正處上升階段，息口持續低企，加上供平過租因素，不少買家加快入市，怕遲買會貴，該行出席客戶當中，以本地區內用家為主，達約7成，看好北都前景，當中不乏上車客及租轉買客，另外投資客達約3成，料今日有望全數單位即日沽清。截至上午10時30分，該行錄得1組大手客斥資約2,200萬元購入四伙，包括2間2房及2間1房單位。

美聯高級董事布少明表示，北都發展潛力優厚，故不乏買家提早部署，故相信項目首日銷情亦相當理想。該行客戶中，有買家打算斥資約1,500萬元購入2伙兩房半及兩房戶型單位。另外，買家中約有7成為新界區客，而港島及九龍區客人則佔約3成。項目投資潛力不俗，估約3成屬投資客，料項目落成後呎租亦可達60元水平，租金回報約有4厘。而項目內地客佔比則約為3成。

預計今年更多資金湧入樓市

利嘉閣總裁廖偉強表示，該行錄本地投資者「一客四食」的個案，包括2伙2房戶及2伙1房戶，涉及總金額接近2,080萬元。廖氏又指，今年以來本港經濟持續向好，不論近期的PMI、零售銷售數據等，都比市場預期為佳，反映復甦步伐正在加快；預計今年將有更多資金湧入樓市，帶動樓價及成交量同步上。

項目首輪開售單位間隔涵蓋開放式至2房連儲物室戶型，面積由286至445方呎。折實售價368.3萬至774.8萬，折實呎價12,687至17,413元。最平為3樓C8室，面積287方呎，屬於1房間隔，扣除最高20%折扣優惠，折實售價368.3萬，折實呎價約12,833元；最貴為23樓B7室，面積445方呎，折實售價774.8萬，折實呎價約17,411元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
21小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
17小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
6小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
18小時前
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
3小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
17小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
16小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
19小時前
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
影視圈
2026-03-13 11:00 HKT