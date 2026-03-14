大灣區指數報90.76 按月回升0.61%

中原大灣區指數今年2月報90.76點，終了連續6個月跌勢，按月回升0.61%。上月12個指數中，有8個上升，跌幅介乎0.6%至6.4%，錄得跌幅則有4個，下降幅度介乎1.4%至2.6%。

四大中心城市指數，深圳與香港錄升幅，深圳指數結束了連跌11個月，而澳門指數續創歷史新低。廣州2月份二手成交僅錄5598宗，較一月份下跌37%，令廣州指數於2月份跌破80點，報79.23，創2016年9月以來9年來的新低。深圳指數則結束11連跌，2月倒升1%，惟成交亦受春節假期影響，二手僅錄2339宗，按月下跌56%。

中原指，2月份受春節影響，屬傳統淡季，而且今年春節假期較往年長，進一步利淡交投。香港方面，雖然同受新年假期影響，發展商減慢推盤，加上市場憧憬2月底公布的財政預算案是否具樓市救市措施，交投同告減少，但於減息周期下，準買家擔心遲買會貴，積極議價。