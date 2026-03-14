Blue Coast錄得一宗招標成交 每呎31400元 下周調高4房意向價4%

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸Blue Coast於昨日新錄一宗招標成交，單位為1A座32樓B室，面積1267方呎，4房1套連儲物室套間隔，以3978.38萬成交，呎價31400元。據悉，該買家為本地客，計劃購入單位作自住用，發展商並落實本月21日調高4房意向價4%。

招標成交價3978萬

長實營業部首席經理郭子威表示，近日一手市場交投暢旺，新盤豪宅屢錄高價成交。項目4房大宅接連錄得理想成交及屢創新高，預期踏入第二季樓市將進入上升周期。項目現時位於1A座可供發售4房戶僅餘5伙，供應日趨罕有，因此決定下周六（21日）起正式上調餘下4房單位招標意向價，加幅最高達4%。

恒隆旗下九龍灣現樓項目皓日最新亦以招標方式售出23樓A室，面積770方呎，3房1套連工作間套間隔，成交價約1420萬，呎價約18442元。據了解，上述單位由一名香港買家與一名內地買家共同購入，兩人目前均居於內地，一直有意在香港置業作投資用。因認為該單位具備長遠升值潛力，故決定入標競投並成功購入。

凱栢峰呎價1.8萬連沽3伙

信和夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱栢峰，於昨日連沽3伙，合共套現逾2541萬，全數單位呎價均錄逾1.8萬，其中成交呎價最高單位則為凱栢峰I第1A座55樓A室，面積448方呎，2房間隔，成交價價逾844萬，成交呎價18844元。成交價最高則為凱栢峰II第2B座29樓A室，面積461方呎，2房間隔，以逾854萬售出，呎價18527元。

凱栢峰自2025年現樓重推後，累計售出1105伙，總銷售金額逾75億，整個系列尚餘16伙待售。