Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角映居上樓書 共涉122伙 部署下周開價

樓市動向
更新時間：16:23 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:23 2026-03-12 HKT

建灝及市建局合作發展的旺角映居，今日正式上載項目樓書，共提供122伙，面積301至347方呎，另設特色戶，最快下周開價，預計月內有望開售，同時將為大手客提供特別優惠及付款方法。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自命名後已接獲不少查詢，有見及此決定於今日上載項目樓書，合共提供122伙，面積介乎301至347方呎，另設特色戶，全數為睡房連書房設計。其中有112伙為標準戶，面積介乎338方呎至347方呎。另設10伙特色戶，包括6伙睡房連書房及天台特色戶，面積介乎338至347方呎，以及4伙睡房連書房及平台特色戶，面積由301至345方呎。同時，亦提供首24個月全屋保修優惠。

鄭智荣續指，項目示範單位準備工作已進入尾聲，預計短期內開放參觀，最快下周開價，首批單位將不少於50伙，價錢將參考西九龍及高鐵概念盤新盤定價，預計月內有望開始。有見同區新盤銷情不俗，其中不乏大手客入市，因此不排除為購買2伙或以上大手客提供特別付款方法及折扣優惠。

建灝銷售部副總裁吳傲楠指，項目基座為3層高商場，提供消閒及購物體驗，另外亦提供電動車充電設施 ，以及採用雨水回收系統，旨在創造更健康、更環保的生活環境。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
7小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
9小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
9小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
5小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
8小時前