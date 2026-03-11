高臨連沽兩伙3房 單日套現近5000萬

資本策略旗下佐敦彌敦道350號高臨，今日（11日）再以招標形式成功售出2個3房戶，合共套現近5,000萬元。

今日售出的3房單位為A1座18樓D室，面積624方呎，屬3房套間隔，以1,692.9萬元成交，呎價約27,130元；另一單位為A2座18樓A室，面積569方呎的3房戶，以1,453.4萬元售出，呎價約25,543元。

資本策略執行董事何樂輝指，高臨2日內連錄3宗3房單位成交，造價亦見相當理想，反映市場對真正市區單位追捧。項目已屆現樓，自上周正式開放現樓示範單位參觀後，買家有感項目現樓之質素及位置便利，故斥資入市。項目現時僅餘下4伙，其中天際特色大宅僅餘一伙「臨海‧天際屋」，有信心可再創項目新高。

高臨自推售以來累售255伙，佔項目全數單位逾98%，套現逾24億元。

