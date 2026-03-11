尖沙咀瑜意暫收3000票 逾半為大手客

華懋旗下尖沙咀瑜意截至昨晚已收逾3,000票，較周六（14日）價單開售的160伙超額約18倍，其中多於一半準買家為大手客。

認購兩伙或以上

華懋銷售及市場總監封海倫表示，昨日上載項目的銷售安排，已涵蓋全盤164伙，其中160伙於周六開售。封海倫指，現時多於一半準買家有意認購2伙或以上，以地區劃分，約一半來自九龍站及尖沙咀區，熟悉當區環境而有意入市，亦不乏來自港九新界的外區客。項目將於明晚截票，周六銷售時特意預留50伙於B組時段開售，望能迎合更多普通買家的入市需要。

周日另以招標形式開售4伙特色戶，封海倫說，會參考同區項目類近特色單位成交價。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，項目受投資客追捧，主要鍾情相信項目能吸引不少商旅租客，租金回報能達4厘至4.5厘。

中原按揭董事總經理王美鳳說，該行提供2款置業按揭優惠計劃，其中揀選低息定按計劃，可選首3年或5年定息，固定息率2.73厘，其後低至P減1.75厘（P為5厘），可享銀行現金回贈。另提供優惠H按，全期按息低至H加1.3厘，封頂息為P減2厘（P為5.25厘），設高存息戶口。

