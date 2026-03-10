Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初創「黃蜂集團」掃新蒲崗工廈8車位 每個作價146萬 補習天王林溢欣入股

樓市動向
更新時間：10:29 2026-03-10 HKT
發佈時間：10:29 2026-03-10 HKT

新蒲崗工廈新盤東傲錄大手車位買賣，該廈8個車位由用家一口氣承接，新買家為初創企業「黃蜂集團」，由租轉買，作價1170萬，每個車位作價約146萬。

美聯工商營業董事莊梓榮表示，智慧出行已成為國際焦點，該行早前得悉「黃蜂集團」有意擴充其車場及充電設施網絡，隨即篩選多個潛在車位項目，最終鎖定新蒲崗東傲車位，鄰近正在變天，該車場具備整合智能停車系統及電動車充電設施條件，配合集團業務發展需要。

東傲8個車位獲初創企業「黃蜂集團」租轉買，作價1170萬。
東傲8個車位獲初創企業「黃蜂集團」租轉買，作價1170萬。

「黃蜂集團」為近年冒起的本地品牌，主力發展智慧出行及新能源相關業務，旗下包括共享汽車平台GoSwap、智能停車場品牌ParkingBees等。集團最近獲知名「補習天王」林溢欣（YY Lam）入股，由租轉買，反映對產業前景充滿信心。

業內人士指出，該集團旗下的AI ParkingBees品牌，現時在港營運多個停車場項目，近期開始由租轉買，逐步建立自有資產組合。林溢欣表示，「黃蜂集團」創始人為其舊生，除了能力卓越，且想法具前瞻。近年電動車普及速度加快，加上共享出行模式逐漸成熟，相關產業具長遠發展空間。

他認為，黃蜂集團業務具協同效應，由共享汽車、車場管理到充電設施，其實是一條完整產業鏈，發展方向清晰。是次入股並非純粹財務投資，而是看好團隊技術能力及執行力，希望透過自身品牌及市場經驗，協助企業在市場推廣及策略發展上更進一步。

莊梓榮認為，隨着政府推動新能源及智慧出行政策，具備改裝潛力或已配備充電設施的車位物業需求持續上升。是次交易反映投資者及用家積極把握市場機遇，透過購入優質資產配合業務長遠發展。預計這類具策略價值的車位物業將繼續吸引市場目光，帶動相關投資交投穩步增加。

相關文章：觀塘工廈全層連8車位放售 估值約6000萬 呎價低市價兩成

