瑜意原價加推68伙 每呎均價2.24萬

樓市動向
更新時間：16:29 2026-03-08 HKT
發佈時間：16:29 2026-03-08 HKT

華懋旗下尖沙咀瑜意今日公布加推2號價單，涉及68個單位，繼續提供最高17%折扣優惠，折實售價約551萬元起，折實平均呎價22,416元，發展商指屬原價加推，最快周內開售。

首推開放式及1房連儲物室戶型

華懋銷售及市場總監封海倫表示，瑜意自周五起開放示範單位後，截至今天下午，已錄逾4,000人次參觀，市場反應非常熱烈。為回應市場需求，今以原價加推第2號價單，涉及68伙，包括首次推出的開放式及1房連儲物室戶型，以提供更多選擇予買家。

華懋旗下尖沙咀瑜意今日公布加推2號價單。
華懋旗下尖沙咀瑜意今日公布加推2號價單。

是次加推的2號價單，包括10伙開放式單位、48伙1房、4伙1房連儲物室單位，以及6伙2房單位，面積由274至444方呎。以最高折扣率17%計算，折實售價為551.53萬至1,152.53萬元，折實呎價19,576至25,958元，預計最快本周發售。該批單位的折實平均價約22,416元，較價單1號50伙的折實平均價21,038元高約6.6%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

