DEEP WATER SOUTH推50伙招標 逾200組家庭客參觀展銷廳

更新時間：09:06 2026-03-08 HKT
發佈時間：09:06 2026-03-08 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，周三（11日）起推出50伙3房及4房大宅招標，可飽覽深水灣、壽臣山景色。

當中不少本地老牌家族、家族辦公室客人渴望入標4房大宅，鍾情其擁港島南岸最開闊深水灣、壽臣山景致，兼兩梯兩伙設計，設私人升降機大堂，私隱度極高；而3房大宅則受高端專業人士、南區富裕家庭垂青。

舉辦法式甜品親子工作坊

該盤於展銷廳舉辦「法式甜品親子工作坊」，一眾家庭亦把握機會，參觀項目展銷廳，更親身體驗童遊設施體驗區，了解項目兒童設施。

活動獲200組家庭客出席及參觀展覽廳，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場，並一同炮製法式甜品。

Deep Water South港島南豪宅 落區實地直擊 前迎深水灣、壽臣山一線景致 坐擁「山環水抱」風水寶地格局

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

