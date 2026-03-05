上月5新盤申預售 涉2143伙

地政總署公布，上月共有5個新盤申請預售樓花，涉及2,143伙；最矚目為華潤長沙灣潤發貨倉項目2至4期，設有1,065伙，分別於2028年12月至2029年2月間落成；

華懋及港鐵合作的東涌牽引配電站項目第1及2期，同於2月申請售樓紙，共提供1,078伙，將於2029年7月底落成。

目前待批售樓紙項目涉29伙，涉及9,736伙，料創15個月新高。

新地荃灣啟德兩盤批預售 涉602伙

另外，期內有2個項目批售樓紙，均屬新地項目涉及602伙，包括荃灣橫窩仔街項目，涉及462伙，料於2027年4月30日落成。

而啟德天璽‧海2B期亦獲批售樓紙，共提供140伙，料於2026年3月31日落成。