1月私樓落成量92伙 按月跌89%
更新時間：16:34 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:34 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:34 2026-03-05 HKT
據差估署最新《香港物業報告(每月補編)》顯示，今年1月私人住宅落成量僅有92伙，創2024年2月後近2年新低紀錄，對比去年12月的891伙，按月跌約89.7%。
若按單位面積計算，1月落成量仍然以細單位佔最多，面積約431方呎以下細單位涉87伙，佔整體約94.6%；其次面積431至752方呎單位錄3伙，佔比約3.3%；至於面積最大的1722方呎或以上單位有2伙，佔比約2.1%。
面積753方呎至1075方呎單位，以及1076至1721方呎單位，在期內未有單位落成。
地區方面，港島區及九龍區有單位落成，分別為90及2伙，而新界區再錄則「零落成」，為去年8月後、相隔5個月後再次出現零供應。
最Hit
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
2026-03-04 15:40 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
2026-03-04 16:14 HKT