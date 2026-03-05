Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1月私樓落成量92伙 按月跌89%

樓市動向
更新時間：16:34 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:34 2026-03-05 HKT

據差估署最新《香港物業報告(每月補編)》顯示，今年1月私人住宅落成量僅有92伙，創2024年2月後近2年新低紀錄，對比去年12月的891伙，按月跌約89.7%。

若按單位面積計算，1月落成量仍然以細單位佔最多，面積約431方呎以下細單位涉87伙，佔整體約94.6%；其次面積431至752方呎單位錄3伙，佔比約3.3%；至於面積最大的1722方呎或以上單位有2伙，佔比約2.1%。

面積753方呎至1075方呎單位，以及1076至1721方呎單位，在期內未有單位落成。

地區方面，港島區及九龍區有單位落成，分別為90及2伙，而新界區再錄則「零落成」，為去年8月後、相隔5個月後再次出現零供應。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

