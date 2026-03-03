Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「兩會」召開增本港經濟信心 馬泰陽：中東局勢對樓價不會構成大影響

樓市動向
更新時間：15:26 2026-03-03 HKT
發佈時間：15:26 2026-03-03 HKT

港置進行新春團拜，美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，新春期間即2月17日至3月1日新盤共錄起334宗成交，較去年同期222宗增加逾5成，3月份多個新盤推售，料本月新盤成交可達2,400宗，連續14個月錄得逾千宗成交，首季有望達6,000宗，料創16年後按季新高。

馬泰陽續稱，馬年樓市料受三頭馬車帶動，包括有機會減息、剛性需求強勁及市場正回復信心，預期今年樓價可望上升10%至15%。

近日中東局勢惡化，馬泰陽預計，中東局勢在股市已反映，但過去中東戰争爆發，對本港樓市均沒有大影響，故相信是次戰事對本港樓市不會構成大影響，只對股市造成短暫心理影響，近日市場已出現套股換樓情況，將不會窒礙樓市上升勢頭，反而中國「兩會」召開，對本港經濟及信心帶來穩定作用。

另一方面，馬泰陽稱，去年內地買家在港投資物業市場達1,380億元，創出新高，當中58%資金投入一手市場，今年金額有望可達可達1,500億元水平。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

