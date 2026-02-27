Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

發展局下午公布全年賣地計劃 下年度賣地表有9幅住宅地

樓市動向
更新時間：12:43 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:43 2026-02-27 HKT

發展局局長甯漢豪將於今日（27日）下午4時30就新財政年度賣地計劃會見傳媒。

新一份財政預算案公布，2026至27年度賣地表共有9幅住宅用地，連同鐵路物業發展、市區重建局、私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可供興建約2.2萬個單位。財政司司長陳茂波強調，用地的具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。

財政預算案2026︱市況改善 財團投地意欲增 推9住宅地建2.2萬伙 創近8年新高 業界：有助維持市場穩定

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
23小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
15分鐘前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
16小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
18小時前
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
商業創科
7小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
影視圈
20小時前