發展局下午公布全年賣地計劃 下年度賣地表有9幅住宅地
更新時間：12:43 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:43 2026-02-27 HKT
發展局局長甯漢豪將於今日（27日）下午4時30就新財政年度賣地計劃會見傳媒。
新一份財政預算案公布，2026至27年度賣地表共有9幅住宅用地，連同鐵路物業發展、市區重建局、私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可供興建約2.2萬個單位。財政司司長陳茂波強調，用地的具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。
財政預算案2026︱市況改善 財團投地意欲增 推9住宅地建2.2萬伙 創近8年新高 業界：有助維持市場穩定
