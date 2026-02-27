中上價豪宅查詢增加 業界料樓價5001萬至1億交投有望創新高

新一份《財政預算案》調整樓價1億以上住宅物業交易印花稅至6.5%，並於昨日生效。中原指，估計增加印花稅後，這類豪宅成交或略為減少，部分買家或轉投5001萬至1億的豪宅。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，預料新措施對逾億元的私人住宅成交影響輕微，因為以往辣招稅款曾高達三成，稅款相對物業價值佔比不大。去年價值1億以上的私人住宅買賣登記（包括一手及二手，扣除1億以上內部轉讓交易計）錄171宗，按年升16.3%，佔5000萬以上比例錄23%，估計增加印花稅後，這類豪宅成交或略為減少，但佔比將可維持約兩成水平。

去年錄580宗升逾17%

調高樓價逾億的住宅印花稅，物業成交價1.1億上下水平最受影響，部分買家或轉投5001萬至1億的豪宅，2025年此類買賣錄580宗，按年升17.6%，創5年新高，佔5000萬以上比例錄77%，隨着政策實施，5001萬至1億買賣有望再創新高，佔比高企8成。

2025年價值5000萬以上的私人住宅買賣合約登記（包括一手及二手，扣除1億元以上內部轉讓交易計）錄751宗，總值773.22億，按年升17.3%及13.7%，宗數創5年新高。當中二手交投量按年大升46.1%，升幅跑贏一手的6.1%，令二手宗數比例明顯回升7個百分點至35%，而一手宗數比例則由72%回落至65%。

至於二手豪宅成交活躍，樓價1億以上去年錄74宗及179.57億，按年急升89.7%及100.4%。

