預算案出爐後東涌即日錄3宗成交 昇薈3房套1298萬沽 12年升值111萬
更新時間：15:05 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:05 2026-02-26 HKT
近期樓市持續回暖，儘管新一份財政預算案對樓市著墨有限，市場信心已回升，買家入市態度依然積極。
中原地產東涌區高級分區營業經理吳家威表示，昨天財案公布後，東涌區即日錄得3宗買賣成交，包括昇薈2座高層D室，實用面積1160平方呎，三房套房連儲物房間隔，以1298萬元成交，實用呎價11190元。
吳家威表示，原業主於2014年以1187萬元買入單位，持貨約12年，賬面賺111萬元，單位升值9.4%。
