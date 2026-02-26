Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

億元豪宅印稅6.5% 梁志堅：地產商唔多高興

更新時間：13:38 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:38 2026-02-26 HKT

會德豐地產主席兼地建會執委會主席梁志堅今日該公司出席團拜時表示，地產商歡迎《財政預算案》，惟地產方面著墨不多，不過1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率上調至6.5%，他形容，地產商「唔多高興」，指在樓市好轉期間突然加印稅，會影響樓市勢頭，而且稅款收益「唔喺好得咁緊要」。

豪宅加稅前尾班車倒數 上海買家「撲機票」來港 料促成4至5宗 單一成交達3億｜獨家

北都方面，他指，政府大力發展北都，香港發展商亦有機會參與，同時會吸引東南亞投資北都，故睇好北都發展，並不是香港發展商撐得起，要招商引資，惟條件要公平，冀政府公布更多資料，如交通布局等，有利吸引財團；「三個片區」發展，他指，地產商個個都有興趣，政府要招商引資，

雖然外圍政局不穩，但香港得天獨厚，有祖國支持，仍是全球最具機會的地方，政府積極招商引資，吸引中東、東南亞投資者。樓市有顯著復甦，整體價量均有增長，全年樓價料有8%至10%升幅，預期未來樓市5至7年會一直好。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，今年推4盤涉約1,000伙，頭炮為與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，今日開放指定人士參觀，最快今日上載6A期樓書，463伙、主打1房及2房並預期以價單形式推售。上半年亦會推售古洞古洞24區，首期涉及457伙。

下半年推售豪宅盤，山頂種植道1號第3期，涉及6幢洋房，面積約6,000至7,000方呎；另外，九龍半山龍庭里超級豪宅項目，將推售15伙分層單位，面積皆逾4,000方呎。

過去一年累沽2307伙，總銷售額265億，按年升20%。認為今年銷情料更勝去年，貨如輪轉；土地儲備逾520萬方呎，會繼續吸納新項目。


 

