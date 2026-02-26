Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱政府靈活推地策略 財團投地意欲增

未來5年準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位的土地，而新財年推9幅住宅地招標，潛在供應達2.2萬伙。業界人士指，靈活調整推地策略，相信有助穩定樓市供應，而且近期政府招標地皮均以市場估值上限批出，反映財團投地意欲已較過去數年顯著改善。

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，政府亦強調將繼續秉持審慎有序推地策略。觀察現時市況，住宅買賣交投及價格均見回升，反映按季審視市場、靈活調整推地節奏做法適時且有效。在確保私營房屋供應同時，避免於復甦期間對樓價形成額外壓力，讓市場在可控節奏下逐步回暖。

未達長期供應目標

仲量聯行估價諮詢部主管區建強指，近期政府招標地皮均以估價上限或高於上限價格售出，反映發展商投地意欲已較過去數年顯著改善。然而政府未有因而顯著增加土地供應，顯示政府希望採取較保守策略，避免過多土地供應令樓市受壓，政府日後待樓市進一步復甦後才推出更多地皮出售，地價也可望看高一線。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延說，儘管政府重申對長遠土地及房屋供應承擔，但現實是未來5年住宅供應仍低於原先預期。雖然較以往表現有所改善，但仍未能完全達到政府長期以來供應目標。

為確保香港在未來10年不會出現結構性住宅供應緊張局面，政府有必要按原定計劃出售住宅用地。具穩定性及可預測性賣地管道，對避免長期供應缺口及維持下一個樓市周期價格穩定至關重要。總括而言，預算案在方向上屬正面，但能否避免香港再度陷入長期供應不足，將取決於政府在執行上紀律，以及是否能及時推出土地。

