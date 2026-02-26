財政預算案2026︱市況改善推9住宅地建2.2萬伙 按年增產60% 創近8年新高

本港樓市持續穩步復甦，樓價亦穩步上揚，近一年來財團投地意欲增加。新一份《財政預算案》公布，來年度增加土地供應，推出9幅住宅地招標，預計全年潛在土地供應可供興建約2.2萬伙，按年增產約60.58%，伙數創8年新高紀錄。

財政司司長陳茂波昨日表示，未來5年，會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位土地。來年賣地表包括9幅住宅用地，加上「一鐵一局」及私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位。

新財年推9幅住宅地，對比今財年多出1幅，潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位，對比今財年的1.37萬伙，按財年多出8300伙或60.58%，最新伙數更是創自2018/19財政年度2.55萬伙後、約8個財年新高紀錄。

《財政預算案》公布來年推出9幅住宅地招標，預計潛在供應約2.2萬伙。

私樓落成量年均1.7萬伙 減約8%

陳茂波特別強調，上述用地具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地；另外，發展局將於明日（27日）公布新財政年度賣地計劃。

私營房屋供應方面，預計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量約1.7萬個，較過去5年平均數減少約8%。未來3至4年，一手私人住宅單位潛在供應量約為10.4萬個單位，估計有9.2萬個單位為面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量88%。

賣地表仍有6幅住宅地

資料顯示，賣地表中仍有6幅滾存住宅地供應，亦有豪宅地、包括赤柱環角道（鄉郊建屋地段第1204號），位處傳統豪宅地，涉及可建總樓面約48.02萬方呎等，亦有不少中小型住宅地。其他地區如屯門掃管笏、東涌新發展區等，料政府亦會按步推出。

事實上，政府在今財年順利批出5幅住宅地，對比上財年的4幅多出1幅，而且較2023/24財政年度僅批出3幅住宅地為多，可見政府在樓市好轉下，亦漸增加土地供應，並以位處成熟社區的地皮為主，以增加吸引力及減低流標風險。

業界：有助維持市場穩定

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰表示，反映政府對市況樂觀，中期供應維持穩定，對市場信心具正面作用。另一方面，新盤庫存正在被市場逐步吸納。在交投持續改善背景下，住宅市道正穩步復甦。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明指，認為政府以審慎而具彈性的方式規劃及推動住宅土地供應，有助維持市場穩定並回應中長期住屋需求，為市場提供穩定而可預期的住宅供應，有助回應中長期住屋需求，同時維持住宅市場的健康及有序發展。亦認同政府按季因應市場情況公布具體推售安排，有助平衡供求、穩定市場預期及降低市場波動風險。

賣地收益達175億 彈升逾28%

地價收入向來是庫房重要來源之一，新一份《財政預算案》公布，本財年來自土地收益約175億，較上財年136.02億增加28.7%；惟仍未達政府210億目標，較原來預算減少35億；另外，新財年地價收入目標約180億。

財政司司長陳茂波指，由於住宅物業市場剛回穩、商業物業市場仍然相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為175億，較原來預算減少35億。另外，以2026/27年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為180億，較2025/26年度修訂預算上升5億。

資料顯示，政府在2025/26財政年度透過賣地表批出5幅住宅地，連同2幅電動車充電站，合共7幅地總收入逾83.99億，對比2024/25財政年度約66.3億，按財年增加約17.69億或26.7%。而年內並未有商業地供應。

多幅地以上限價批出

事實上，本財年多幅住宅地均以市場上限價批出，批出最貴重地皮為去年11月中旬批出的荃灣永順街與德士古道交界（荃灣市地段第441號）住宅地，由華懋以24.75億奪標，當時每呎樓面地價約5692元，創該區地價新高紀錄，較同區2年半前批出的樓面地價高出約24.3%之餘，對比市場估值上限價更高出約26.5%。

今財年亦連批2幅牛頭角住宅地，最矚目為本月10日批出的牛頭角彩霞道住宅地，由中國海外以18.0688億奪標，每呎樓面地價約6352元，「麵粉價」對比上月初批出的同區住宅地，在短短一個月高出約46%。

補地價方面，總結本財年截至今年1月，相關數字暫錄71.37億，單計已是連升2年，並超過2024/25財年全年約68.72億，增加2.65億或3.86%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，近期多地住宅地高價批出，而賣地表仍有滾存豪宅地供應，在新財年有潛力重推港島豪宅地供應，由於伙數供應不多，對整體供應影響不大，惟其樓面地價及總額相對理想，將有利財政收益。

