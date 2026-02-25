財政預算案2026︱強積金買樓未有著墨 政府消息人士：供款僅佔薪金5% 不能影響退休儲蓄原則

社會有聲音要求可動用強積金買樓，是次《財政預算案》未有相關著墨。政府消息人士表示，有關安排屬重大政策變動，目前社會有未有共識，而且目前強積金供款比例只佔薪金5%，除了要考慮必要性及可行性外，強積金資金的運用，亦不能影響用作市民退休儲蓄的原則。

另外，預算案指出，積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序。政府消息人士表示，預計透過修例，為僱主拖欠強積金供款的罰款改為兩級制，當拖欠情況達到一定時間，由目前固定欠款的5%提升至更高比例，而且所有罰款將全數轉入受影響的僱員強積金帳戶中，具體細節有待研究。

另一方面，消息人士續指，新例將要求僱主在強積金供款日或之前，向積金局提供僱員的入息資料，以便僱員有權利透過民事訴訟追討欠款。

