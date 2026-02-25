Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱強積金買樓未有著墨 政府消息人士：供款僅佔薪金5% 不能影響退休儲蓄原則

樓市動向
更新時間：14:58 2026-02-25 HKT
發佈時間：14:58 2026-02-25 HKT

社會有聲音要求可動用強積金買樓，是次《財政預算案》未有相關著墨。政府消息人士表示，有關安排屬重大政策變動，目前社會有未有共識，而且目前強積金供款比例只佔薪金5%，除了要考慮必要性及可行性外，強積金資金的運用，亦不能影響用作市民退休儲蓄的原則。

另外，預算案指出，積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序。政府消息人士表示，預計透過修例，為僱主拖欠強積金供款的罰款改為兩級制，當拖欠情況達到一定時間，由目前固定欠款的5%提升至更高比例，而且所有罰款將全數轉入受影響的僱員強積金帳戶中，具體細節有待研究。

另一方面，消息人士續指，新例將要求僱主在強積金供款日或之前，向積金局提供僱員的入息資料，以便僱員有權利透過民事訴訟追討欠款。

相關文章：強積金買樓再惹討論 資金宜閉環管理 「若賣樓後是否連本帶利回撥戶口？」｜李聲揚

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
5小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
02:38
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
21小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
9小時前