財政預算案2026︱豪宅印花稅調高至6.5% 料增10億收入 小斯去年豪擲逾億入市 成功慳逾300萬辣稅

財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案2026》，根據能者多符原則，將於調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，大增5成，影響約0.3%的住宅物業交易，估計可增加10億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至明日（26日）開始生效。

回顧近月城中矚目的大額交易，熟悉信用卡優惠、教人賺取飛行里數的90後旅遊KOL小斯，去年10月斥1.368億元購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元。

熟悉信用卡優惠、教人賺取飛行里數的90後旅遊KOL小斯。

小斯去年10月斥1.368億元購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元。

若以此成交價計算，新稅制生效後，買家需多付2.25%（即6.5%減去4.25%）的印花稅。換言之，小斯因提早入市，成功節省了高達307.8萬元的印花稅開支。

相關文章：旅遊KOL小斯豪擲逾億入市 獲譽最賺錢網紅 鍾情北角大發展商維港盤

據地產代理網上資料顯示，目前市場上有172個售價達1億元以上放盤單位，其中以劍橋道27至29號一個洋房放盤最貴，叫價高達7億元，若以此價格成交的話，在新稅制下需繳交4,550萬印花稅，亦即較舊制多1,575萬元。

有業界人士向《星島頭條》表示，去年全年九龍站億元以上成交不足10宗，影響輕微。目前九龍站沒有億元以上放盤，因此該區今晚難現「趕搭尾班車」成交，「業主看好樓市回升，加上租值回升，他們志在收租，不少都已封盤。」

對於今次調高豪宅印花稅，他估計是政府為彌補去年將400萬元或以下物業印花稅降低至100元所減少的收入，並向外界展現向富人徵稅、能者多付的姿態。

相關文章：財政預算案2026︱來年賣地表9幅用地 潛在土地供應2.2萬伙 不推售一般商業地