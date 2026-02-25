財政預算案2026︱豪宅印花稅調高至6.5% 料增10億收入 小斯去年底豪擲逾億入市 成功慳逾300萬辣稅

財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案2026》，根據能者多符原則，將於調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，大增5成，影響約0.3%的住宅物業交易，估計可增加10億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至明日（26日）開始生效。政府消息人士表示，以1億元樓價計算，買家只是額外支付約200萬元，高資產淨值人士足以負擔，相信絕對不會對樓市氣氛或趨勢帶來影響。

回顧近月城中矚目的大額交易，熟悉信用卡優惠、教人賺取飛行里數的90後旅遊KOL小斯，去年10月斥1.368億元購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元。

若以此成交價計算，新稅制生效後，買家需多付2.25%（即6.5%減去4.25%）的印花稅。換言之，小斯因提早入市，成功節省了高達307.8萬元的印花稅開支。

最貴放盤叫7億 或需交4550萬稅

據地產代理網上資料顯示，目前市場上有172個售價達1億元以上放盤單位，其中以劍橋道27至29號一個洋房放盤最貴，叫價高達7億元，若以此價格成交的話，在新稅制下需繳交4,550萬印花稅，亦即較舊制多1,575萬元。

不過，政府消息人士表示，絕對不會對樓市氣氛或趨勢帶來影響。今個財政年度首10個月成交6.5萬宗，逾1億成交不足200宗，只影響0.3%交易，認為相關豪宅成交類別佔比非常低，預計新增徵稅不會影響整體樓市。

消息人士推算。日後每宗相關交易要多付200多萬印花稅，相信買家是出於身份象徵、景觀優越等因素而購入相關單位，並不認為他們會因200萬稅款而卻步。相信有能力購買過億私樓人才不多，傾向投資者是投資實體經濟，「樓宇投資冇咁重要。」另外，本港商業樓宇市場並不太理想、有挑戰，加上商舖及寫字樓等交易隨時過億，故未有涵蓋商業樓宇以免影響市場。

消息人士重申，措施已在減低影響人數和政府增加收入之間取得平衡。並強調政府不可以為刺激樓市而調整印花稅。

業界：難現「趕搭尾班車」成交

另外中原香港高鐵站分行首席分區營業經理胡鴻洲向《星島頭條》表示，去年全年九龍站億元以上成交不足10宗，影響輕微。目前九龍站沒有億元以上放盤，因此該區今晚難現「趕搭尾班車」成交，「業主看好樓市回升，加上租值回升，他們志在收租，不少都已封盤。」

對於今次調高豪宅印花稅，他估計是政府為彌補去年將400萬元或以下物業印花稅降低至100元所減少的收入，並向外界展現向富人徵稅、能者多付的姿態。

團結香港基金：轉向更精準政策管理

團結香港基金助理研究總監兼土地及房屋研究主管梁躍昊表示，鑑於2025年樓市已進入復蘇階段，政府此時未再放寬稅階，屬合理審慎之舉，有助避免進一步刺激需求。對於將成交價1億元以上住宅物業印花稅調高至6.5%，認為此類交易僅佔整體約0.3%，且買家財力雄厚，對稅率敏感度低，預計每年可為庫房增收約10億元，對整體樓市影響有限。

梁躍昊又指，預算案整體在住宅物業稅務上釋出清晰訊號，既維持對首置的基本支持，亦避免在樓市升溫時加碼刺激；同時透過針對性調整開拓收入，這種差異化安排反映政府轉向更精準的政策管理，策略上傾向「穩中求進」，力求在市場健康發展與拓寬收入來源之間取得平衡。

中原陳永傑：去年逾億元豪宅成交量不足200宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1億元以上住宅物業交投量僅佔全港私人住宅成交的一小部分，以中位數計佔約6%至7%，以金額計僅佔約3% 。

此外，買家多為擁有數十億至百億身家的投資客，入市主要考量資產配置與升值前景，而非單純的居住成本。他續指，這類超級豪宅買賣的議價空間動輒可達一成，足以完全抵銷帳面上所增加的印花稅。

回顧市場數據，2025年全年逾1億元豪宅成交量不足200宗，涉及金額380多億元，已創下自2021年以來的4年高位 。踏入今年1月，受惠於整體市道向好及發展商積極推盤，包括黃竹坑站上蓋及九龍區等多個豪宅項目錄得多宗大額交易，帶動過億元級別的物業交投出現顯著急增 。

