白沙道舖租高位跌35% 潮店人龍再現 業界稱實體店有存在價值

上周五，本報記者見銅鑼灣白沙道一間時裝店呈現人龍，店外直達街尾，有年輕客及中年客，等候1至逾2小時才能入店，有顧客指，品牌剛來一批新貨，香港僅此白沙道一間實體店。

利嘉閣（工商舖）商舖商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，此情景證明實體店的存在價值，即使時裝鞋物乾貨，面對面購物是網購不能比擬的。

地舖租金高位跌35%

白沙道9號由品牌時裝Stüssy於2019年9月承租，土地註冊處未見租金紀錄，惟鄰近白沙道5號地舖，建築面積1523方呎，2024年7以26萬續租3年，該地舖2018年6月起三年月租36萬，2014年2月高峰時月租40萬。由此可見，白沙道地舖租金高位跌35%。

Stüssy於1980年由Shawn Stussy及友人於美國西岸創立，代表衝浪文化的西岸品牌，1988年拓展至東岸紐約，隨後得到一些國際影星追捧，品牌至今仍帶領潮流。