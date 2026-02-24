時裝品牌連環租中環銅鑼灣巨舖 月租17萬至100萬建旗艦店

不論市旺市淡，時裝店向來是舖位租賃市場的動力，近期不乏大手承租，主攻核心區中環及銅鑼灣，部分落位主要街道，部分選擇邊緣地帶，舖位面積由不足千呎至近萬呎，月租由17萬至100萬，香港市場令國際品牌趨之若鶩。

銅鑼灣啟超道錄品牌爭相進駐，街道6號地下及4至8號1樓，地下及1樓建築面積各約1491方呎及約3222方呎，共約4713方呎，由意大利時裝品牌Subdued以每月逾65萬進駐，在此建立香港首間旗艦店，平均呎租138元。

月租17萬至100萬

Subdued於1994年成立，專為年輕女性設計，以活潑、休閒、帶有「effortless chic」（毫不費力的時髦感）風格聞名，提供百搭日常服飾如T-shirt、貼身上衣及牛仔褲等，價格大眾化，現時全球共逾130間分店。

另外，啟超道4號地舖建築面積約1500方呎，由本地品牌連鎖店Believe進駐，該店短短一個多星期完成裝修及遷入，月租約48萬，較舊租每月53萬略減9%，平均呎租金320元。

早於2011年前，啟超道亦聚集多間本地連鎖時裝店，其中，4號舖由In fashion承租多時，隨後於2013年零售高峰期，由周大福以每月200萬搶租，兩年後更加至230萬，高峰期過後，先後再由時裝店intimissimi、hello milk tee進駐，疫情期間亦未錄交吉，疫情後由美容用品連鎖店「櫻花薈」進駐，惟只經歷一個租約就遷出。

銅鑼灣霎東街15至21號銀座式商廈Oliv地舖及1至3樓舖位，總面積約9517方呎，獲意大利時裝品牌Brandy Melville以每月約75萬租用，平均呎租約79元。該巨舖鄰近時代廣場，早年獲鐘錶品牌Franck Muller租用，高峰期月租高達238萬，現時大幅回落約68%。

Oliv巨舖每月75萬租出

業內人士指，除了銅鑼灣向來受潮牌時裝品牌追捧，中環亦是國際品牌落腳地，區內畢打街12號畢打行地下，面積約4708方呎，由法國時裝品牌Lacoste以每月約100萬承租，呎租約212元，該舖處中環最核心位置，鄰近港鐵出口，人流有保證，而該品牌於尖沙咀iSquare、旺角朗豪坊等設有分店，是次增加據點，相信看好時裝業前景。

中環德輔道中日發大廈地下46號舖，面積約622方呎，獲本地時裝品牌承租多年，以每月約17萬續租，平均呎租約273元。該舖舊租每月約15萬，續租租金升約13%，反映對前景感覺正面。

利嘉閣（工商舖）商舖商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，大型品牌鍾情銅鑼灣、中環及尖沙咀等區，並吼準面積巨大舖位。多年來，中環亦吸引無數時裝品牌建旗艦店，包括西班牙MANGO於2024年8月，力壓其他兩間國際品牌，以每月125萬進駐中環泛海大廈1.9萬呎巨舖。他又說，舖租高位暴跌，對時裝店是誘因，巨舖門面寬闊，能捕捉人流，既是銷售點，亦將廣告訊息帶給顧客。

巨舖能捕捉人流，既是銷售點亦起宣傳作用，目標包括本地客及遊客，實體空間強化線上線下體驗。