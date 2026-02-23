樓市剛需強盛 財案前夕春意濃｜馬泰陽

近日地緣政治風險再度升溫，但市場目光已聚焦於即將公布的新一份《財政預算案》之上。各界對此抱持期待，料屆時政府推出新一輪提振經濟或樓市的措施，故暫時相關負面消息，未對市場構成顯著衝擊。特別是樓市向來是香港民生「重中之重」，近期不少市場人士及團體紛紛向政府建言，例如希望政府研究放寬強積金作首置之用等話題，掀起坊間熱議。筆者無意就政策置評，但毋庸置疑，樓市的升跌是港人最切身、最關注的課題之一。

去年大減印花稅影響關鍵

回顧去年《財政預算案》，當時政府宣布將樓價400萬或以下物業印花稅降低至100元，大幅減輕入市細價物業的門檻及負擔，成功刺激大批上車客入市。有關措施實施至今將屆滿一年，在此政策下，過去一年發展商順勢推出多個細價新盤應市，帶動樓價逾300萬至400萬一手成交量顯著攀升，反映政府政策對樓市走向的關鍵影響力。

據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，過去一年（2025年3月至2026年2月（截至15日））樓側逾300萬至400萬一手成交量共錄1,466宗，較前一年（2024年3月至2025年2月）的1,132宗按年大升約29.5%；比起撤辣前的一年（2023年3月至2024年2月）僅671宗更激增近1.2倍。

香港人買樓素來傾向「寧買當頭起」。過去一年隨着樓價觸底回升，細價物業交投爆發，不僅彰顯樓市剛需，同時有效激活樓市換樓鏈。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，本年截至2月12日，二手住宅註冊量共錄6,786宗，較去年同期上升約64.3%。最值得注意的是，不同金額的宗數均按年全線向上，當中樓價逾1,000萬至2,000萬中價物業表現最突出，錄679宗，按年勁升約102.1%。

換樓需求正逐步啟動

至於同屬換樓「主力」的樓價逾600萬至1000萬註冊量錄得1,529宗，期內升幅超過9成，顯示換樓需求正逐步啟動，尤其是上述中高價物業有望「追落後」並跑贏大市。

此外，租務市場強勢亦為樓市復甦注入持久動力。政府近年大力推動各項人才政策成效顯著，根據政府最新公布數字，由2022年底至今，各項人才計劃累計吸引超過約58萬宗申請，其中近40萬宗獲批，約26萬名人才已抵港。須知不少專才高才初來港時均喜歡先「租樓」適應環境，其後再逐步轉租為買，這同樣為買賣及租務市場帶來龐大而持久的正面推動力。

綜合以上資料，目前樓市「春意濃」，剛需相當強盛，相信隨着換樓鏈重啟、人才流入支撐租售兩旺，配合新一份「財案」公布消除不明朗因素，勢可助樓市及樓價進一步回勇，甚至正式開展新一輪上升周期。

馬泰陽

美聯集團行政總裁（住宅）