超級豪宅買賣氣氛熾熱 今年已錄33宗逾億成交 按年大增逾倍

今年銀碼逾億的一手超級豪宅買賣氣氛熾熱，交投急升，短短半季成交量已較去年首季勁升逾倍。美聯分析師岑頌謙指出，據美聯研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，今年截至2月19日逾億元超級豪宅一手成交量錄達33宗，短短半季已較去年第一季14宗按年大升約1.36倍，並超越2017年首季的31宗，創自2013年《一手銷售條例》實施以來首季紀錄新高。

財富效應持續釋放

岑頌謙續稱，樓價升勢延續，住宅交投活躍，樓市氣氛熾熱，買家入市更為積極。配合香港IPO市場有望持續活躍、港股走勢造好，財富效應持續釋放；同時美國有望進一步減息，有利資金加快流入本港物業市場，尤其是逾億元豪宅物業。