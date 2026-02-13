筲箕灣東大街住宅地截收8份標書

筲箕灣東大街住宅地今日截標，地政總署公布，合共接獲8份標書，就現場所見，入標財團包括新地、嘉華、協成行、中國海外、招商局置地，信和夥拍鷹君合組財團，另有多家不知名財團。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，是次獨資入標，指項目規模不大，並坐落傳統住宅區，離鐵路站不遠，以市場價入標。

業界人士已因應牛頭角彩霞道用地賣地成績非常理想，已調高上述用地估值約5%，以可建商住總樓面約14.81萬方呎計，最新市場估值約9.78億至11.85億元，每方呎樓面估值約6,600至8,000元。

據賣地條款顯示，上述地皮面積約1.45萬方呎，以純住宅發展最高可建住宅樓面13萬方呎，而發展混合商住項目則按根據賣地條款內的方程式計算，若以住宅總樓面約10.46萬方呎，非住宅總樓面4.36萬方呎，換言之，商住可建總樓面約14.81萬方呎。

值得留意的是，該地設有特別條件包括中標財團須平整鄰近筲箕灣東大街及金基大廈一段道路，作公眾道路用途，供行人及車輛使用；另外，中標財團須按要求興建社福設施，包括長者地區中心分處等，有關樓面面積不納入總樓面內；該地須於2031年6月底或之前完成，建築期長達6年。

上述筲箕灣東大街住宅地（筲箕灣內地段第860號），現址為丟空約8年的前筲箕灣街市大廈等用地，鄰近港鐵筲箕灣站，附近有愛秩序灣海濱花園及港島東體育館等休閒設施，是各類設施俱全的成熟社區。

